فيينا – كانت الباحثة “أليس أويرسبيرج” رئيسة مختبر جوفين في معهد أبحاث ميسيرلي في جامعة فيينا للطب البيطري تراقب الببغاء “Figaro” في المختبر، عندما ألقى الببغاء صخرة من الشبكة الخارجية للقفص واستخدم عصا لاستعادتها، حيث اعتبرت أول ملاحظة غريبة لهذا الببغاء.

وقام العلماء بإجراء عدة تجارب على الببغاء لاستخدام أدوات منفردة، ونجح بذلك، لكن استخدام أدوات مركبة من قبل الببغاء، يحتاج إلى مهارة ووجود أياد، وإيجاد طريقة تجربة مناسبة للقيام بذلك، بحسب “أنطونيو أوسونا”، من جامعة الطب البيطري في فيينا.

واكتشف 5 من أصل 11 من الطيور كيفية تنفيذ التجربة بنجاح مرة واحدة على الأقل، لكن الطائر فيجارو هو الوحيد الذي حل الأحجية من المرة الأولى، غير أن محاولته الثانية كشفت عن بعض التفكير “خارج الصندوق”. لقد اكتشف طريقة لتصميم أداة يمكن أن تحقق هدفه باللعبة من دون ضرب كرة الغولف، “لقد خدعنا” بحسب العلماء.

وكالات