إسبانيا – رد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على بعض مشجعي فريقه، الذين كانوا يطالبونه بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، عقب مباراة الريال وباريس سان جيرمان، الثلاثاء الماضي.

ووفقا لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، فإن بعض مشجعي ريال مدريد في فرنسا، طالبوا بيريز على هامش مباراة الفريق الملكي ضد مضيفه باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتوقيع مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ونشر “الشيرنغيتو”، صورة لرد رئيس ريال مدريد على طلب المشجعين، حيث قدم بيريز إشارة إيجابية برفع إبهامه في إشارة منه إلى أن مبابي قد ينضم للريال قريبا.

وكان مبابي نجم مباراة سان جيرمان والريال، حيث سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد أن راوغ لاعبين اثنين من الريال قبل أن يسدد الكرة بين قدمي الحارس تيبو كورتوا.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن، كل عروض التجديد مع الفريق الباريسي.

وتزعم العديد من التقارير، أن صاحب الـ22 عاما حسم موقفه وسينتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقة مجانية، بعد أن فشل الفريق الملكي في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي بسبب تعنت إدارة الفريق الباريسي.

المصدر: برنامج “الشيرنغيتو” + matchtv.ru