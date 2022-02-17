ليبيا – كشف تقرير صادر عن إدارة عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية عن معالم تدهور قدرات التكيف للفئات الأضعف في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أنه وفي ظل الوضع الأمني ​​والسياسي الهش تتناقص الاحتياجات الإنسانية، مبينًا أن الأمم المتحدة تقدر وجود قرابة الـ662 ألفًا من العائدين إلى ديارهم، فيما لم يزل أكثر من 179 ألفًا آخرين من النازحين داخليًا.

وتابع التقرير: إن تلوث الألغام والافتقار للأمان والوظائف والخدمات الأساسية يثني الناس عن العودة إلى ديارهم. مبينًا أن أكثر من 610 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين من 43 دولة يقيمون في ليبيا فيما يوجد قرابة الـ5 آلاف منهم محتجزين ويتعرضون لظروف غير إنسانية ويفتقرون للحماية الأساسية.

وأضاف التقرير: إن المجتمع الدولي يبحث عن دعم 211 ألف شخص ضعيف في ليبيا خلال العام 2022 بعد أن أدى الاقتصاد المنهار ووباء كورونا لزيادة أسعار المواد الغذائية ويفتقد الأشخاص الأكثر ضعفًا يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والحماية والمأوى والمياه.

وتحدث التقرير عن معاناة نحو 800 ألف شخص من وصول محدود للرعاية الصحية والنقص المتكرر بالأدوية والموارد ما صعب التعامل مع كورونا بشكل فعال، مؤكدًا أن النازحين والمقيمين بشكل غير قانوني والمهاجرين غير الشرعيين يكافحون للحصول على الوثائق مدنية للوصول إلى الخدمات والمساعدة.

وتطرق التقرير إلى تضرر ما لا يقل عن 253 مدرسة خلال العقد الماضي، فيما أدى إغلاق المدارس بسبب كورونا وعدم انتظام الكهرباء والإنترنت إلى الإضرار بتعليم الأطفال فيما يتم تقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض للأشخاص المعرضين للخطر للغاية.

وأضاف التقرير: إن هؤلاء يتم استبعادهم من برامج الحماية الاجتماعية ويلجأون إلى إستراتيجيات المواجهة السلبية مثل تخطي وجبات الطعام أو إبقاء أطفالهم خارج المدرسة وتركز فيه تدخلات الحماية على تأثير النزاع على المدنيين ويدعم شركاء الاتحاد الأوروبي ناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.

وبين التقرير أن الاتحاد الأوروبي يمول أيضًا حماية الأطفال وتعليم غير الملتحقين بالمدارس أو المعرضين لخطر التسرب، فيما سيتم تقديم ما لا يقل عن 5 ملايين يورو لتطعيم الفئات الأكثر ضعفًا في شمال إفريقيا بما في ذلك 3 ملايين يورو في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص