ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية للتطورات السياسية حاليًا المتمثلة بتكليف مجلس النواب لفتحي باشاآغا بتشكيل حكومة جديدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، شدد على وجوب قيام الدول الأوروبية التي استثمرت في الديبلوماسية الليبية بالتركيز على وضع خارطة طريق انتخابية جديدة إذا أرادت تجنيب ليبيا ذات الديناميكيات السياسية التي أشعلت فتيل الحرب الطويلة فيها.

ونبه التقرير لمخاطر إيجاد الليبيين أنفسهم أمام صراع جديد في العاصمة طرابلس وخارجها على خلفية صراع طرفين على السلطة أولهما رئيس حكومة تصريف الأعمال المتشبث بالسلطة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الجديدة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاآغا.

وأضاف التقرير: إن موقف المجتمع الدولي سيكون المفتاح لما سيحدث بعد ذلك، إذ يجب على الديبلوماسيين الأوروبيين تجاهل الدعاية التي تدور حول هذه التطورات الأخيرة ومواصلة الضغط من أجل هذه الخارطة الجديدة التي تبلغ ذروتها في تصويت شامل بحلول الصيف المقبل.

وتابع التقرير: إن مثل هذا التصويت هو الوسيلة الوحيدة لإيجاد مسار سياسي مستقر لليبيا في نهاية المطاف. مبينًا أن باشاآغا ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تمكنا من حشد آلة دعاية متطورة بشكل متزايد لاستبدال الدبيبة منذ شراء الأخير للسلطة لأول مرة.

وأوضح التقرير أن هذه الدعاية تستخدم الأساليب التظليلية لنزع الشرعية عن السياسة الدولية المصممة للترويج لانتخابات حرة ونزيهة من خلال اعتبارها تدخلًا في سياسة ليبيا للحصول على السلطة، عبر نيل شرعية أكبر من حكومة الوحدة الوطنية وحل الانتخابات الفاشلة والدعم العسكري لجعل قيادتهما أمرًا واقعًا.

وتابع التقرير: إن أي مواجهة جديدة ستكون ضارة لليبيين فالدبيبة والمستشار صالح والنخب الأخرى لهم قواسم مشتركة فهم يتجادلون حول أي منهم أقل شرعية بينما يعلنون العمليات الدستورية المعقدة، كشرط مسبق للانتخابات وكلها في الأساس حيل للحفاظ على قبضتهم على السلطة.

وأضاف التقرير: إن القبول بخارطة طريق انتخابية جديدة يصممها المجتمع الدولي بالتنسيق مع الليبيين يجب أن تمر بدعم الحلفاء الإقليميين وجعلهم والنخب الليبية يقرون بأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا على المدى الطويل، ما يعني مواجهتهم هجمة الدعاية التي تميز أي عملية دولية بناءة.

وأشار التقرير إلى أن المطلوب أيضًا هو محاولة الالتفاف على ما وصفه التقرير بـ “مكائد عقيلة صالح” التي تصورها على أنها انتهاك لسيادة ليبيا حسب زعمهم، فضلًا عن إمكانية توجيه الطاقات السياسية التي أطلقها وباشاآغا في الآونة الأخيرة لانتزاع السلطة إلى محاولة لإجراء انتخابات بحلول الصيف فالبديل هو مزيد من عدم الاستقرار والصراع.

ترجمة المرصد – خاص