فيينا – تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الخميس، مدفوعة بتوقعات قرب توقيع اتفاق نووي بين إيران والقوى العظمى، ما يعني عودة ضخ الخام الإيراني للسوق العالمية.

وتوقعت فرنسا، الأربعاء، بقاء عدة أيام على انتهاء جولة المحادثات، مشيرة أن القرار حاليا لدى الجانب الإيراني للحصول على قرار سياسي، بشأن بنود الاتفاق.

وبحلول الساعة 09:12 (ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان، بنسبة 1.33 بالمئة أو 1.22 دولارا إلى 93.56 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 1.37 بالمئة أو 1.28 دولارا إلى 92.38 دولارا للبرميل.

وإيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام بمنظمة “أوبك” في الظروف الطبيعية، بمتوسط إنتاج يومي 3.86 ملايين برميل، وكانت تصدر يوميا 2.2 مليون برميل.

الأناضول