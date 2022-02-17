ليبيا- كتبت المستشارة الأممية “ستيفاني ويليامز” تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد لقاء جمعها برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

التغريدة التي تابعتها صحيفة المرصد، أشارت فيها ويليامز إلى قيام المستشارصالح بإطلاعها بالتفصيل على خطة عمل المجلس ومجلس الدولة الاستشاري وفقًا للتعديل الديتوري الـ12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوا لمراجعة مسودة دستور العام 2017.

وأكدت ويليامز إلى ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة، فضلًا عن مناقشة الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن.

وأضافت ويليامز: إن هذا كله يصب في إطار التمكين لإجراء انتخابات تحترم إرادة مليونين و800 ألف مواطن ليبي سجلوا للتصويت. مبينة تقديم المستشار صالح إحاطة لها بالآلية التي سيتبعها مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة تماشيًا مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة في مارس من العام 2021.

وأبدت ويليامز سرورها بمناقشة الجهود الجارية بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك عودة النازحين.

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