ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إنه من المستبعد نجاح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في شق صف مجلس الدولة.

دبرز أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “نحن نتعاطى مع موضوع فيه اختلاف في وجهات النظر، وذلك لا يعني إطلاقًا أن المؤسسة التي تضم 135 زميلًا أن تنقسم، حتى الخلافات في وجهات النظر سطحية جدًا”.

وأشار إلى أن البيان الذي تنادى له الاعضاء الـ 54 أرادوا من خلاله إيصال رسالة بأن الوضع المأساوي الذي تشهده البلاد حاليًا من الانسداد فيما يتعلق بالمسار الدستوري والقوانين المعيبة والانتخابات التي وجدت “معلبة من المخابرات المصرية” من خلال عقيلة صالح وصقلها في مربوعته بالقبة هي من أبطلت الانتخابات.

كما أردف: “بخصوص البيان المزور، ببساطة هناك جيش إلكتروني يتبع جهة ما تريد التوافق على الحكومة وتسريع مسار الحكومة على حساب المسار الدستوري وقوانين الانتخابات والمسار الأصلي لحل مشاكل ليبيا، جيش إلكتروني أدخل مجموعة من الأعضاء وأصدر بيانًا، وزوروه وأخرجوه بهذه الطريقة لكن في الحقيقة البيان الحقيقي هو لـ 54 عضوًا وستتبينون ذلك في قادم الساعات”.

وأوضح أن الاختلاف لم يكن على الحكومة أو من يرأسها في 24 من ديسمبر، بل لأن هناك قوانين معيبة ومسارًا دستوريًا يحتاج لإصلاح، لافتًا إلى أن عقيلة صالح يحاول تمرير الحكومة؛ لأن هناك عداوة، وهذا ليس معنيًا به أحد، لذلك تم الوقوف لهم بالمرصاد، بحسب قوله.

وتابع في ختام حديثه: “الأخوة الذين زكوا في مجلس الدولة يمثلون أنفسهم وليس المؤسسة. نحن ذاهبون لجلسة في غضون الأسبوع القادم وستكون المفصلية التي سنقول فيها كلمتنا فيما يتعلق بالحكومة، موضوعنا المسار الدستوري واللجان المشتركة التي أنتجت له وليس الحكومة”.