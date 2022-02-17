بكين – شهدت منافسات القفزة البهلوانية على المنحدر الثلجي في أولمبياد بكين اليوم عناق الروسي إيليا بوروف الذي أحرز الميدالية البرونزية، والأوكراني ألكسندر أبرامينكو الذي نال الفضية.

وفور نهاية المنافسة، تعانق بوروف وأبرامينكو مهنئين بعضهما بتحقيق الميداليات.

وتوج بالمركز الأول الصيني تسي غوانبو بعد أن جمع في قفزته 129 نقطة، متقدما على أبرامينكو الذي جمع 116.5 نقطة وبوروف صاحب الـ114.93 نقطة.

وفي الأولمبياد الشتوي الماضي في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، عانق الرياضيان بعضهما البعض عندما فاز أبرامينكو حينها بالذهب وبوروف بالبرونز.

يذكر أن وزير الرياضة الأوكراني فاديم غوتسايت نصح رياضيي بلاده المشاركين في أولمبياد بكين بعدم الاقتراب من الرياضيين الروس أثناء المنافسات “لتجنب الاستفزازات”، كما نصحهم بعدم التكلم باللغة الروسية أثناء مقابلاتهم الصحفية.

المصدر: rsport.ria.ru