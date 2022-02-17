غوتيريش يجدد التأكيد على ثقته بمبعوثه إلى اليمن بعد انتقاد الإمارات له

غوتيريش يجدد التأكيد على ثقته بمبعوثه إلى اليمن بعد انتقاد الإمارات له

نيويورك – جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على ثقته بمبعوثه إلى اليمن هانس غروندبرغ، غداة انتقادات شديدة وجهتها له الإمارات على طريقته في أداء مهامه.

وردا على سؤال حول الانتقادات الإماراتية لغروندبرغ، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن الأمين العام للأمم المتحدة “لديه ملء الثقة بعمل غروندبرغ وبالطريقة التي ينفذ بها عمله”.

وشدد دوجاريك على أن “رسالتنا التي تدين الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية كانت واضحة للغاية”، في إشارة إلى الموقف الأخير الذي اتخذته الأمم المتحدة واستنكرت فيه إطلاق الحوثيين صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة على الإمارات.

وخلال اجتماع عادي عقده مجلس الأمن الثلاثاء، قالت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة “كنا استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عدة، بما فيها مداخلة غروندبرغ، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات”.

وأضافت نسيبة وهي سفيرة برتبة وزيرة، “لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية في دولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟”.

وأضافت أن “ما سمعناه يؤكد استمرار فشل العملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة في اليمن”.

وخلال الجلسة رسم غروندبرغ صورة قاتمة للوضع في اليمن حيث اشتد القتال في الأشهر الأخيرة ولا ينفك الوضع الإنساني يزداد تأزما.

وتعرضت الإمارات الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة شنها اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة دربتها أبو ظبي.

المصدر: أ ف ب