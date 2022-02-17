دونيتسك – أعلنت قوات الأمن في جمهورية دونيتسك المعلنة استقلالها عن أوكرانيا من طرف واحد، أنها أطلقت النار على نقاط للقوات الأوكرانية ردا على قصف الأخيرة لأراضي تابعة لدونيتسك.

وقالت وزارة الداخلية لجمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم الخميس، مواقع في جنوب دونيتسك، بقذائف الهاون.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه “بهدف حماية السكان المدنيين، وجدت قوات الأمن نفسها مجبرة على الرد بإطلاق النار. ويجري الآن التأكد حول ما إذا أدى ذلك إلى خسائر في صفوف المدنيين، وكذلك الأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية المدنية”.

وقال جهاز الشرطة في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، إن “الأوضاع على خطوط التماس تأزمت بشكل حاد، فالجيش الأوكراني يحاول بدء أعمال عدوانية نشطة، وقد قام باطلاق أكثر من 60 قذيفة نحو دونباس منذ بداية هذا اليوم، ما اضطر قوات الجمهورية للرد”.

وبحسب مصادر من دونيتسك تواصل القوات الأوكرانية قصف جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد على محاور عدة، وتحدث سكان البلدات الواقعة قرب خطوط التماس عن سماع أصوات قصف هو الأعنف منذ فترة طويلة.

المصدر: RT + نوفوستي