ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي إنه تم النجاح في المحطة الأولى والثانية وما زال المخاض عسيرًا في المحطة الثالثة.

لنقي أشارت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن هذه ثلاث محطات مضيئة رغم الإخفاقات والمحن تروي السردية الوطنية الليبية.

وتابعت: “الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي معركة نيل الاستقلال. وانتفاضة 17 فبراير ضد الحكم الفردي ومعركة استعادة الحياة الدستورية والمؤسسية”.

ولفتت إلى أن ثلاث محطات في تاريخ ليبيا الحديث توحد فيها جموع الليبين وعبروا عن إرادتهم في إقامة مشروع وطني وبناء أمة ودولة.