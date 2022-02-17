ليفربول يتغزل في صلاح بعبارة باللغة العربية بعد تألقه في مباراة إنتر (صورة)

ليفربول يتغزل في صلاح بعبارة باللغة العربية بعد تألقه في مباراة إنتر (صورة)

إيطاليا – أشاد نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح، بعد مساهمته في فوز “الريدز” على مضيفه إنتر ميلان، أمس الأربعاء، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول باللغة العربية على موقع “تويتر”، صورة لصلاح بعد مباراة إنتر، وأرفقتها بعبارة: “ثق في صلاح تجد الفلاح”.

وكان صلاح، سجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ83، ليساهم في فوزه على إنتر بهدفين دون رد.

وهذا الهدف هو الثامن لصلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما أنه هو الأول للفرعون المصري منذ عودته لـ”الريدز” بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، التي وصل فيها رفاق صلاح إلى المباراة النهائية قبل أن يخسروا بركلات الترجيح أمام السنغال.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء إنتر وليفربول سيتجدد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب “أنفيلد”، معقل ليفربول، وذلك لتحديد هوية المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

المصدر: RT