ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية التحقيقات الجارية مع شركات محلية متورطة في تهريب الوقود الليبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن مفتش شرطة في محكمة مالطية تأكيده أن شركات الوقود المالطية حولت أموال إلى شركات مملوكة لـ”دارين ديبونو” و”جيفري تشيتوتكي” لم يتم التحدث معها مطلقًا أثناء التحقيق في تهريب الوقود من ليبيا، ولم يتم إجراء أي محاولات للاتصال مع هذا البلد.

وأضاف التقرير: إن تجميع الأدلة ضد ديبونو وتشيتكوتي المتهمين بتهريب الوقود وغسيل الأموال مستمر؛ إذ أدلى المفتش “جيمس تورنر” بشهادته حول دوره في التحقيق، فيما أفاد للمحكمة بهذا بعد استجواب محامي الدفاع “جيانيلا دي ماركو” وفق ما أوضحه المفتش “كاروانا” في الجلسة الأخيرة.

وتابع التقرير: إن تحقيق “تورنر” ركز على المعاملات المصرفية وأبلغ عن العديد من المعاملات التي تنطوي على شركات مملوكة من قبل المتهمين فيما تم سؤاله عما إذا كان هو أو أي شخص من فريقه من الضباط أو فريق التحقيق الآخر بقيادة “كاروانا” قد زار ليبيا لمعرفة كيفية سير العمل ليرد بالنفي.

وأوضح “تيرنر” أنه كان يحقق بمزاعم تهريب الوقود بعد تكليفه في العام 2020 خلفًا للمفتش “أنتونوفيتش” الذي قاد هذا منذ العام 2013 قائلًا: إنه بدأ التحقيق من الصفر بعد أن تولى المهمة وفحص الحسابات المصرفية والدخل في 5 بنوك من قبل محققين قاموا بإعداد ملفات تعريف لـ”ديبونو” وشركائه.

وأضاف “تيرنر” أنه تم النظر في الحسابات الخاصة بالمواضيع التي تم إغلاقها والشركات العاملة بين العامين 2013 و2020 وفحص مشتريات المركبات والسفن

مبينًا أن الوثائق الجمركية المتعلقة باستيراد الوقود والإيصالات الصادرة من الشركات ذات الصلة شكلت جانبًا من التحقيق.

وتابع التقرير: إن المفتش أدرج مجموعة “فالزون” وشركة “سان لوسيان للنفط و”جو فيولز” كشركات ظهرت في التحقيق إلا أنه يتم التحدث معها أو أي فريق آخر تابع له مؤكدا أن “ديبونو” أبلغ مصرفه، بأن النية من وراء هذه المعاملات كانت سحب النقود من حسابه واستخدامها في ليبيا.

وأقر “تيرنر” بعلمه حقيقة وجود صراع في ليبيا في ذلك الوقت وفصيلان حاكمان متعارضان وكان من الصعب للغاية الوصول إلى النظام المصرفي الليبي وأنه كان يتعين دفع المدفوعات نقدًا، فيما ظهر أن كل شيء يبدو أنه على ما يرام مع الجمارك مع إصدار الإيصالات ذات الصلة.

وبين “تورنر” أن الوثائق التي طلبها قد تم تسليمها إلى الشرطة وأن سبب المدفوعات من مالطا يبدو أنه كان لشراء النفط، مشيرًا إلى أنه لم تكن هنالك حاجة للتواصل مع الشركات في ليبيا لأن الشرطة ركزت على المعاملات مع عدم القيام إجراء فحوصات لمعرفة ما إذا كان الوقود قد تم تسليمه بالفعل.

ترجمة المرصد – خاص