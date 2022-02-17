ليبيا – ترأس وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا ضم مدير إدارة الشؤون الإدارية العميد حسين الشريف ورئيس مكتب شؤون الضباط العميد نبيل القماطي ورئيس مكتب شؤون الموظفين العقيد محمد المحمودي.

المجتمعون ناقشوا خلال الاجتماع إتمام عملية الدمج بين الهيئات والأجهزة والمصالح والإدارات ومديريات الأمن بالمنطقة الشرقية مع ديوان وزارة الداخلية، وذلك ضمن المهام اللجنة المشكلة من وزير الداخلية رقم 1031 للعام الجاري برئاسة الوكيل.

كما تناول الاجتماع أيضًا مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل اللجنة وإيجاد الحلول لها لإنجاح العمل والمهام المكلفة بها اللجنة على أكمل وجه.

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