ليبيا – أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش عن 10 آلاف فرصة عمل جديدة في ليبيا، لمدة سنتين.

أبو جيش وفي تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، وفقًا لما نشره موقع مصدر الإخبارية قال: إن فلسطين وقعت مع ليبيا 5 اتفاقات كان أهمها لاستقدام العمالة، وأخرى تتعلق بالاقتصاد والاستثمار وجواز دبلوماسي وتعاون سياسي دبلوماسي بين البلدين.

وأضاف أبو جيش أن “الاتفاق يأتي لتعزيز استقدام العمالة بين البلدين ووضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف”.

وأشار إلى فرص العمل تأتي في ظل مرور ليبيا في مرحلة إعادة البناء، وسيكون جزءًا كبيرًا منها لقطاع غزة.

ولفت إلى أن العامل الفلسطيني سيساوى وفق الاتفاق بالعمال الليبي ونفس شروط العمل، وسيكون لحملة الشهادات كأطباء ومدرسيين وممرضين وIT، بالإضافة لعمالة فنية ماهرة.

ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي العمل الفلسطينية والليبية لوضع المعايير والآليات والتفاصيل لاختيار هؤلاء العمال والكفاءات، وستجتمع الأسبوع القادم.

وأكد أبو جيش أن مدة العمل في ليبيا ستكون لعامين في القطاع الحكومي والخاص كذلك، وسيسمح للعامل الفلسطيني إحضار عائلته معه وتحويل أمواله ومخصصاته إلى خارج ليبيا.