ليبيا – أكد المحلل السياسي التركي طه أوغلو على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع النقاط على الحروف، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا.

أوغلو قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن أردوغان تحدث بأن علاقة حكومته مع حكومة الوحدة الوطنية جيدة، وكذلك مع فتحي باشاآغا لكن الموقف التركي يرى ضرورة إجراء انتخابات ليختار الليبين الجهة التي ستمثلهم خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: “أعتقد أن هناك بعض الترتيبات التي حصلت على الساحة الليبية إذا ما تحدثنا عن الموقف التركي مع بعض الدول الإقليمية والمنخرطة في الملف الليبي”.

واعتقد أن الجميع في انتظار بلورة صيغة جديدة لإجراء انتخابات؛ لأن هناك تطورات حصلت خلال الأسابيع الماضية في الشرق الليبي والزيارات التي تم القيام بها إلى تركيا.