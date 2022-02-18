بكين – أعلنت الوكالة الدولية للمنشطات، اليوم الجمعة، أن نتيجة فحص المنشطات الذي خضعت له الأوكرانية ليدييا هونكو في رياضة الزلاجات خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين، جاءت إيجابية.

وتناولت هونكو، مادة محظورة على لوائح الوكالة المسؤولة عن برنامج الكشف عن المنشطات خلال الألعاب الشتوية المقامة حاليا في بكين، وقد تم إيقافها بصورة موقتة.

وهي ثاني حالة منشطات تتعلق بالبعثة الأوكرانية في أولمبياد بكين.

وكانت الوكالة الدولية، أعلنت الأربعاء الماضي، أن الأوكرانية فالنتينا كامينسكا، التي شاركت في سباق التزلج للمسافات الطويلة، خضعت لفحص جاءت نتيجته إيجابية إثر تناولها أكثر من مادة منشطة.

المصدر: أ ف ب