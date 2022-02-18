أبوظبي – أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، امس لكن بورصتا السعودية وقطر خالفتا الاتجاه هبوطا، وسط تراجع أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصاد المنطقة.

وبحلول الساعة 12:30 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم أبريل/نيسان، عند 93.13 دولارا للبرميل، بانخفاض 1.68 دولار أو بنسبة 1.77 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس/آذار، بمقدار 1.88 دولارا أو بنسبة 2.01 بالمئة، إلى 91.78 دولارا للبرميل.

وانخفض مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.15 بالمئة إلى 12476.5 نقطة، وقاد الأسهم الخاسرة سهم “سابك للمغذيات الزراعية” منخفضا بنسبة 5.42 بالمئة، ونزل سهم مصرف الراجحي، الأكبر وزنا في المؤشر الرئيس، بنسبة 0.5 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.13 بالمئة إلى 3330 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما بنك دبي التجاري و”إعمار” العقارية، مرتفعين بنسبة 3.06 بالمئة وواحد بالمئة على الترتيب.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.06 بالمئة إلى 9207.5 نقطة، وبرز بين الأسهم الرابحة سهما “منازل” العقارية وبنك أبوظبي الإسلامي، مرتفعين بنسبة 3.55 بالمئة و1.52 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.08 بالمئة إلى 12735.3 نقطة، وتراجع سهم بنك الدوحة بنسبة 2.54 بالمئة وسهم “مجمع المناعي” بنسبة 2.06 بالمئة.

وصعد المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.93 بالمئة إلى 8273 نقطة، وقاد المكاسب سهم “الإعادة” للتأمين مرتفعا بنسبة 8.53 بالمئة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.95 بالمئة.

وسجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04 بالمئة إلى 4092.5 نقطة، وقاد المكاسب سهما “المتحدة للتمويل” مرتفعا بنسبة 5.88 بالمئة، و”الأسماك” بنسبة 4.76 بالمئة.

وقفز مؤشر البحرين بنسبة 1.4 بالمئة إلى 1925.6 نقطة، وقاد المكاسب سهم “ألمنيوم البحرين” مرتفعا بنسبة 10 بالمئة، وزاد سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.93 بالمئة.

الأناضول