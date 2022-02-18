الإمارات العربية – افتتح سفاري الشارقة بمدينة الذيد، ظهر أمس الخميس، ويعد أكبر مشروع سفاري خارج القارة الإفريقية.

ويضم السفاري أكثر من 120 نوعا من الحيوانات التي تعيش في إفريقيا، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شجرة محلية وإفريقية، من أهمها أشجار السمر، وهو ما يجعل منه أهم وجهة سياحية بيئية في المنطقة.

ويقع السفاري بمحمية البردى في الذيد بإمارة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة)، التي تبلغ مساحتها 16 كم، كما تبلغ مساحة السفاري نفسه 8 كيلومترات، ويضم مركزا لإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض.

وسيتم استقبال الزوار بدءا من اليوم الجمعة طوال أيام الاسبوع، وهناك فئات للتذاكر، منها الذهبية والفضية والبرونزية.

كما زود السفاري بكافة السبل التي من شأنها أن تسعد الزائر، فتم توفير المطاعم المتخصصة والكافتيريات المتنوعة، إضافة إلى طاقم من الموظفين المواطنين وعددهم 300 موظف لخدمة الزوار.

المصدر: صحيفة البيان