ليبيا – وصف المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش المشهد السياسي الليبي بـ”المعقد” والشائك”، معتبرًا أن المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز فقدت مصداقيتها، مطالبًا بمغادرتها للبلاد.

البكوش وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري قال: “وليامز صرّحت قبل نحو أسبوعين لصحيفة الغارديان أن مجلسي النواب والدولة انتهت صلاحياتهما، وأن محاولة البرلمان تشكيل حكومة جديدة ليست إلا لعبة كراسي موسيقية أما الآن، فتخلت عن موقفها وهي تمهد الطريق لمساومات معينة بعدما أقنعت الجميع بأن مسار جنيف هو المسار الأمثل”.

وأضاف البكوش: “أن المساحة للحلول السياسية في ليبيا متوفرة، وهي إجراء الانتخابات التي من شأنها أن تجدد الشرعية في البلاد، لكن مجلسي النواب والدولة لا يرغبان الخروج من المشهد السياسي بعد عشر سنوات من الحكم”.