الجيش الإسرائيلي: تفعيل صافرات الإنذار في الجليل بسبب تسلل طائرة مسيرة من لبنان

الجيش الإسرائيلي: تفعيل صافرات الإنذار في الجليل بسبب تسلل طائرة مسيرة من لبنان

إسرائيل – أكد الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل بسبب تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في “تويتر”: ” تسللت مسيرة معادية صغيرة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية”.

وتعهد المتحدث بالكشف عن المزيد تفاصيل الحادث لاحقا.

وتداول نشطاء إسرائيليون في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر عمود دخان يتصاعد فوق الموقع الذي يعتقد أن الطائرة المسيرة تحطمت فيه إثر إسقاطها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان” أن صافرات الإنذار دوت في عدد من البلدات في الجليل الأعلى والأسفل، وكذلك، لأول مرة منذ عام 2006، في مجلس غور الأردن الإقليمي.

من جانبها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن صافرات الإنذار دوت أيضا في جنوب الجولان السوري المحتل، مرجحة أن الطائرة المسيرة التي خرقت الحدود تابعة لـ”حزب الله” اللبناني.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة، حيث تستعد الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع اضطرابات أمنية محتملة في القدس والضفة الغربية اليوم.

المصدر: RT