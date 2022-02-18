الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قد يعقد لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في نهاية الأسبوع القادم.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “أشار وزير الخارجية (الأمريكي) في كلمة ألقاها اليوم في مجلس الأمن الدولي أنه اقترح إجراء لقاء مع وزير الخارجية لافروف في أوروبا في الأسبوع القادم، إذ نرى أن الأسلوب المسؤول الوحيد لتسوية هذه الأزمة هو الدبلوماسية والحوار. وردا على ذلك اقترح الجانب الروسي إجراء اللقاء في نهاية الأسبوع القادم، ونقبل هذا الموعد، بشرط عدم هجوم روسيا على أوكرانيا”

وأضاف البيان: “سنواصل تنسيق أعمالنا مع حلفائنا وشركائنا، والسعي لمزيد من التعاون مع روسيا عبر مجلس “روسيا-الناتو” ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وأكد البيان الأمريكي أن تصعيد الوضع حول أوكرانيا سيظهر غياب أي نوايا جدية لإجراء عمل دبلوماسي.

المصدر: نوفوستي