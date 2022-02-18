روسيا – حذرت الرئاسة الروسية من خطورة المستجدات الأخيرة حول منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: “ما يجري في دونباس حاليا أخبار مقلقة جدا تستدعي بالغ قلقتا، ومن شأن هذه التطورات أن تشكل خطرا كبيرا”.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش اليوم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي تطورات الوضع حول أوكرانيا ورد موسكو على اقتراحات الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن مبادرة الضمانات الأمنية.

وأكد المتحدث أن المفاوضات بين روسيا والغرب بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها موسكو في ديسمبر الماضي يجب أن تتواصل، لافتا إلى أن هناك خطط لإجراء اتصالات مع الولايات المتحدة على مستوى وزيري الخارجية.

وفي معرض تعليقه على كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي طلب من روسيا ضمانات أمنية أيضا ضمن إطار المبادرة المذكورة، قال بيسكوف: “يجب الاطلاع على التفاصيل في هذه المسألة، ومن الواضح أن مناقشة الضمانات الأمنية تخص أمن الجميع، ولذلك نتحدث عن مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ولذا لا يجوز تجاهل أمن أي دولة في مناقشة الأمن المشترك”.

المصدر: وكالات