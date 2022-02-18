روسيا – بلغ حجم صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام 2021 مستوى 37.7 مليار دولار، وذلك بناء على بيانات مركز “أغروأكسبورت” التابع لوزارة الزراعة الروسية.

وبذلك تكون هذه الصادرات قد ارتفعت في 2021 بواقع 7.2 مليار دولار مقارنة بالعام 2020، حينها بلغت صادرات المنتجات الزراعية 30.5 مليار دولار.

ومن الناحية الكمية، أظهرت البيانات أن صادرات المنتجات الزراعية الروسية بلغت في العام الماضي 2021 نحو 71 مليون طن.

أبرز صادرات المنتجات الزراعية من روسيا:

واحتلت محاصيل الحبوب الحصة الأكبر في إجمالي الصادرات الزراعية، حيث تم تصدير حبوب بقيمة 11.441 مليار دولار، بزيادة في العام 2021 نسبتها 12% عن العام 2020.

كذلك أشارت البيانات إلى أن الدهون والزيوت أظهرت أعلى معدلات النمو، إذ نمت صادرات هذه المنتجات في العام الماضي بنسبة 48% لتصل إلى 7.28 مليار دولار، فيما زادت صادرات الأسماك والمأكولات البحرية في 2021 بنسبة 37% مقارنة بالعام 2020 وبلغت 7.289 مليار دولار.

بينما صعدت صادرات اللحوم ومنتجات الألبان في 2021 بنسبة 31% إلى 1.578 مليار دولار، أما منتجات الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية فقد نمت العام الماضي بنسبة 15% إلى 5.193 مليار دولار.

أكبر الدول المستوردة من روسيا منتجات زراعية:

ووفقا للبيانات فقد جاء الاتحاد الأوروي كأبز مستورد للمنتجات الزراعية الروسية، حيث اشترت دول الاتحاد الأوروبي منتجات زراعية من روسيا في العام 2021 بقيمة 4.716 مليار دولار، بزيادة نسبتها 41% عن العام 2020.

بعد الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، جاءت تركيا، التي استورت منتجات زراعية من روسيا بقيمة 4.33 مليار دولار (زيادة في 2021 بنسبة 38% مقارنة بـ2020)، فيما احتلت الصين المرتبة الثالثة، حيث استوردت منتجات زراعية روسية بقيمة 3.554 مليار دولار.

أما المرتبة الرابعة كانت من نصيب كازاخستان، إذ اشترت منتجات زراعية من روسيا بقيمة 2.777 مليار دولار، تليها في المرتبة الخامسة كوريا الجنوبية، بمشتريات بلغت 2.51 مليار دولار.

أبرز مشتري الحبوب من روسيا:

وفيما يتعلق بصادرات الحبوب من روسيا، احتلت تركيا المرتبة الأولى في قائمة أكبر مشتري الحبوب من روسيا، حيث استوردت حبوب من روسيا العام الماضي بقيمة 2.41 مليار دولار. بعد تركيا في المرتبة الثانية جاءت مصر، حيث استوردت حبوب من روسيا بقيمة 1.555 مليار دولار.

واللافت أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية تجاوزت قيمة صادرات الأسلحة الروسية بنحو 1.5 مرة، حيث تشير البيانات إلى أن صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية بالمتوسط بلغت نحو 13 مليار دولار.

المصدر: إنترفاكس