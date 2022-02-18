ليبيا – أكدت الخارجية البحرينية دعم المنامة لجميع الجهود الرامية لدعم استقرار ووحدة ليبيا بما يحقق الأمن والسلام والنماء.

بيان صحفي صادر عن الخارجية البحرينية اطلعت عليه صحيفة المرصد، دعا جميع الأطراف لتغليب المصلحة العامة والجلوس إلى طاولة الحوار في سبيل الوصول إلى توافق لتحديد موعد لإقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وشدد البيان على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس النواب باعتباره المؤسسة المنتخبة شعبيًا، مشيرًا إلى الثقة الكاملة في قدرة جميع الأطراف والقوى الفاعلة في ليبيا على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي للأمن والاستقرار والازدهار.