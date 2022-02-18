ليبيا – دعت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي وتغليب ليبيا على ماسواها ونبذ العنف والتعصب.

المنقوش وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمناسبة ذكرى أحداث عام 2011 ، قالت: “11 عامًا على حلم فبراير، أمل الميلاد الجديد لبلادنا العظيمة وأهلها الشجعان، وما زلنا نقاوم، رغم الخيبات والآلام”.

وأضافت: “نؤكد على رفض ثالوث الاستبداد والعسكر والجهوية، وندعو إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي وتغليب ليبيا على ما سواها ونبذ العنف والتعصب”.