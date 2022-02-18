رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي، بعدما باعت حصتها في مصنع نبيذ فرنسي لرجل أعمال روسي من دون أن تبلّغه رسميًّا.واتّهمها ببيع حصتها في الشركة في تشرين الأوّل الماضي من دون علمه، معتبرًا أنها مدينة له بحق المعرفة قبل البيع لأنهما اتفقا على ذلك عندما اشتريا المصنع عام 2008.

وطالب بإلغاء عقد البيع مع رجل الأعمال الروسي بالإضافة إلى تعويضات مالية.

و بحسب رواية بيت، اشترى هو وجولي المصنع مقابل 28.4 مليون دولار، وساهمت الأخيرة في حوالي 40 بالمئة من التمويل، ما يعادل 11.3 مليون دولار.

وأشار إلى أنه بذل جهدا كبيرًا لتحسين وضع المصنع وجعله مدرًّا للأرباح.

من جهتها أكّدت أنجلينا أنها حصلت على موافقة من بيت، العام الماضي على البحث عن مشتر للمصنع، على أن يكون له حق الموافقة عليه.

وكان بيت في أيلول الماضي، قد أقام دعوى قضائية ضد طليقته اتهمها فيها بتنفيذ مؤامرة «انتقامية» ضده فيما يتعلق بعملية تقسيم حصصهما في ممتلكاتهما الموجودة ب‍فرنسا.

يذكر أن بيت وجولي تزوّجا رسمياً عام 2008، وكانا يعدان الزوجين الأكثر سحرا في هوليوود، ورُزقا بثلاثة أطفال بيولوجيين، وتبنّيا ثلاثة آخرين.

وعام 2016، تقدمت جولي بطلب طلاق من بيت بعد أن اتهمته بسوء معاملة أبنائه قائلة إنه ضرب أحدهم خلال رحلة بالطائرة بين فرنسا ولوس أنجليس.

ولم يعد براد بيت أنجلينا جولي متزوجين رسمياً منذ نيسان 2019، لكنهما لم يحلّا بعد مشكلة اقتسام ممتلكاتهما.

تزامنًا مع هذه الدعوى، أعلنت مصادر صحافية دخول الممثل العالمي مؤخرًا بعلاقة عاطفية مع المغنية السويدية ““ليكي لي” (35 عامًا) وهي أصغر منه بـ 23 عامًا.

وتعيش ““ليكي لي” على بُعد دقائق بالسيارة من قصر بيت في لوس أنجلوس. وتشير المعلومات انهما يتواعدان منذ أشهر لكن لم تستطع الكاميرات التقاطهما معًا بسبب جيرتهم.

وكانت مصادر عدّة كشفت في وقت سابق أن ب بيت يأمل في أن يتوصل مع جولي الى وسيلة لمسامحة بعضهما البعض والمضي قدمًا في تحسين علاقتهما، من أجل مصلحة أطفالهما إن لم يكن أي شيء آخر.

من جهتها سرقت جولي الأضواء في كلمتها أمام مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول هيل، التي عبّرت فيها وهي تبكي عن دعمها لضحايا العنف المنزليّ. فهل كان طليقها المقصود؟