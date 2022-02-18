ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن البرلمان في انتظار استلام التشكيل النهائي لحكومة فتحي باشاآغا التي يقوم عليها حاليًا وفقًا للمدة الممنوحة لها أسبوعين، موضحًا أن مجلس النواب حصل على الضمانات الكافية بعدم ترشح باشاآغا في الانتخابات الرئاسية، اتفاقًا مع شروط الترشح، التي وضعها البرلمان.

بليحق وفي تصريحات خاصة لموقع “المصري اليوم”، أوضح أن البرلمان يراهن على باشاآغا، الذي شغل منصب وزير الداخلية السابق، خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ خارطة الطريق، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا لدستور دائم أو إجراء انتخابات وفق قوانين مجلس النواب، فضلًا عن تلبية خدمات المواطنين.

وأكد بليحق أن رئيس الحكومة المنتخب فتحي باشاآغا، حصل على 54 تزكية من مجلس الدولة، وتم التوافق عليه، كما أن مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، هو صاحب الاختصاص في قرار منح الثقة للحكومة، وإن كان له الحق في استشارة مجلس الدولة، فقد فعل ذلك من أجل تحقيق التوافق من أجل إنجاح خارطة الطريق، لافتًا إلى أن البرلمان تواصل مع كافة الأطراف المعنية قبل تنصيب باشاآغا، وذلك ردًا على ما قاله رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أن إصدار مجلس النواب قرار تكليف رئيس للحكومة إجراء غير سليم.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة، انتهت في 24 ديسمبر الماضي ولا يحق له الحديث عن استمراره في أعمالها، موضحا أنه حصل على الثقة أمام البرلمان، وعمل وفقًا لقراره، لذلك ليس له قبول أو رفض انتهاء مدته القانونية.

وأوضح أن الدبيبة كان حجرة عثرة، أمام الانتخابات الرئاسية، حيث خالف تعهداته أمام البرلمان وبعثة الأمم المتحدة بالترشح، ووفقا لخارطة الطريق، فإنه يجب على رئيس الحكومة ألا يكون طرفا في الانتخابات، وهو ما تعهد به رئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وأكد أن تعديل الدستور سيكون اعتمادًا على خارطة الطريق لمجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة، وسيتم من خلال تشكيل لجنة من المختصين 24 عضوًا، منهم 12 عضوًا من البرلمان، و12 أخرين من مجلس الدولة، وسيكون عملها خلال 45 يومًا، من تاريخ تشكيلها حيث سيتم الاتفاق على برنامج عملها خلال أسبوعين، وذلك من أجل التوافق على مسودة الدستور.

وبين أنه حال الوصول إلى اتفاق سيكون هناك استفتاء على الدستور، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق دستور دائم، ولن تكون هناك مرحلة انتقالية، وفى حالة رفض الاستفتاء، سيتم إعادة صياغة اللجنة، على أن يتم تشكيل لجنة أخرى من قبل مجلس النواب، وذلك في حالة عدم التوافق.

بليحق أشار إلى أن الانتخابات ستجرى بحد أقصى 14 شهرًا، أو خلال 9 شهور، وذلك مرهون بتشكيل اللجنة الاستشارية لتشكيل الدستور ومن ثم إقرار دستور لمرحلة دائمة.