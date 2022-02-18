ليبيا – اتهم تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “ذا نيو هيومانيتيرين” السويسرية – الكينية المجتمع الدولي بالتخلي عن الشعب الليبي والاكتفاء بتحقيق مصالحه فقط.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن مستقبل ليبيا حاليًا أكثر خطورة في ظل تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والانقسام الإداري المتوقع في ظل التنافس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاآغا.

وتابع التقرير: إن العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة وكان من المفترض أن تضع ليبيا على طريق السلام والديمقراطية تتفكك، نظرًا لفشل المجتمع الدولي بشكل كبير في الوفاء بوعوده لدعم البلاد بسبب المصالح الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية الضيقة.

واتهم التقرير دولًا أجنبية بتحويل الصراع إلى حرب بالوكالة مع القليل من الاهتمام لتأثير ذلك على حياة الشعب الليبي الذي احتلت بلاده المرتبة الأولى عالميًا في العام 2020 من حيث قتل وتشويه المدنيين بالأسلحة المتفجرة، فضلًا عن وجود 10 آلاف شخص في عداد المفقودين بينهم من تعرضوا للاختفاء القسري.

وبين التقرير أن أصوات المجتمع المدني الناقدة يتم إسكاتها لا سيما النسوية منها عبر التهديدات والاختطاف والقتل، في وقت يواجه فيه قرابة الـ600 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا الاستغلال والابتزاز والاسترقاق فضلًا عن أنباء عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف التقرير: إن المواطنين في ليبيا في غاية الاستياء من هذا الموقف الدولي، ما يحتم على كافة الدول المعنية والأمم المتحدة بذل المزيد من الجهد لتصحيح الفوضى التي ساهموا فيها متهما الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالتعاون مع قادة ميليشيات مسلحة لتحقيق مصالحها بغض النظر عن السجل الإجرامي.

وأوضح التقرير أن هذا التعاون لتحقيق مصالح أمنية مع أشخاص بغض النظر عن سلوكهم في مجال حقوق الإنسان قاد لتمكين ميليشياتهم من ارتكاب الفظائع وزيادة عدم الاستقرار والفلات من الملاحقة القانونية والعقاب، بعد أن انهار نظام العدالة الجنائية المحلي بشكل فعال.

ترجمة المرصد – خاص