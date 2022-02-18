تونس – أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، إطلاق برنامج قروض لدعم المشاريع الصغيرة التّونسية بقيمة 35 مليون دولار.

جاء الإعلان في بيان نشر عبر الصّفحة الرّسمية للسفارة الأمريكية بتونس، مساء الخميس.

وقال البيان: “الولايات المتحدة تطلق برنامج قروض بقيمة 35 مليون دولار أمريكي لدعم المؤسسات الصغرى التونسية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، بالشراكة مع البنك العربي لتونس”.

وتابع “هذه الشراكة ستمكن من توسيع وتسريع الإقراض التجاري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وقال السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، في البيان: “سيكون التركيز على المناطق المحرومة، وستعمل هذه المبادرة على تسهيل قروض لفائدة المؤسسات الصغرى في وقت تواجه فيه تونس وضعًا اقتصاديًا صعبًا”.

وأوضح بلوم أن هذه المبادرة “تبين التزامنا بدعم نمو ونجاح القطاع الخاص التّونسي”.

وتصاعدت حدة الضّغوط المالية على تونس، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد شهدته البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، جراء اتخاذ الرئيس التّونسي قيس سعيّد إجراءات استثنائية بدأها بتجميد عمل البرلمان.

وترفض غالبية القوى السّياسية المدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).

الأناضول