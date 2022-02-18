مصر – تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقطة تسجل لحظة إصابة هدف أرضي بصاروخ كروز KH-35U روسي الصنع على متن مقاتلة “ميغ – 29” الروسية العاملة في القوات المسلحة المصرية.

ووفقا للمقطع فإن المقاتلة المصرية قد أطلقت الصاروخ بمدى يصل إلى 260 كيلومترا، حيث أصابت المقاتلة هدفها بدقة رغم صغر الهدف.

وتتميز مقاتلات “ميغ – 29 إم/ إم 2” بأنها مقاتلات هيمنة جوية متعددة المهام يمكن أن تصبح رأس الحربة في أي هجوم جوي.

كما تتميز تلك الطائرة بكفاءتها في تنفيذ مهام حماية المقاتلات الأخرى أثناء تقدمها، إضافة إلى قدرتها على ضرب أهداف أرضية على مسافة تتراوح بين 400 إلى 600 كيلومتر.

وتتميز تلك الطائرة بقوتها الكبيرة وقدرتها على المناورة، كما يمكن تزويدها بالوقود في الجو من طائرات التزود بالوقود، روسية أو غير روسية، وهو ما يمنحها ميزة كبرى تزيد مداها إلى الضعف.

وتم تصميم مقاتلات “ميغ – 29 إم/ إم 2” لتكون قادرة على هزيمة جميع الأهداف الجوية وتدمير الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة باستخدام الأسلحة الموجهة وغير الموجهة.

المصدر: RT