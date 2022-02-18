ليبيا – أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادال عن دعمه وتأييده لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز وفريق البعثة في ليبيا.

سابادال وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة ،شدد على ضرورة دعم الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا.

وأضاف رئيس البعثة :”الآن أكثر من أي وقت مضى يحتاج الجميع إلى دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا، نحن نقف خلف ستيفاني وليامز وفريقها في بعثة الأمم المتحدة في جهودهم للحفاظ على الاستقرار والوحدة والاقتراب من المواقف والتحرك نحو الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد المستدام للخروج من الأزمة الحالية”.

هذا وجاءت تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بعد اتهامات حكومة الوحدة لستيفاني وليامز بالتحيز.