بيروت – أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، امس الاتفاق على توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، مع الشركة الفرنسية CMA|CGM لمدة عشر سنوات.

وقال حمية في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه ببيروت: “إن مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت رست على شركة Terminals CMA لمدة 10 سنوات، تبدأ في مارس/آذار المقبل بعد استيفائها الشروط”.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار في مرفأ بيروت أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة بأبنية سكنية وتجارية في أنحاء واسعة من العاصمة.​​​​​​​

ولفت الوزير اللبناني، أنه سيتم استثمار 32 مليون دولار في محطة حاويات مرفأ بيروت، منها 19.465 مليون دولار خلال العامين الأولين من الاتفاقية.

من جهتها، قالت الشركة الفرنسية في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن الاستثمار سيسمح التحديث الكامل للمعدات بناء عنبر تقني جديد لصيانة قطع الغيار وتخزينها.

وذكرت أنها تهدف من خلال الإدارة والتشغيل والصيانة، إلى تحقيق التحول الرقمي للمحطة، من خلال تطبيق الأنظمة الأكثر تطورا والربط البيني للعمليات وللمشغلين المختلفين في المرفأ.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أعلن الجمعة الماضية، أن حكومته تحضر قانونا جديدا لقطاع المرافئ، بينها مرفأ بيروت، لتعزيز جاذبيتها للاستثمار.

الأناضول