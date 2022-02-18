ليبيا – عقدت اللجنة المكلفة باعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الأربعاء اجتماعها الأول بديوان وزارة العدل بناءً على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة رقم”82″ للعام الجاري، برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب ووزير الثقافة والتنمية المعرفية سلامة الغويل.

وزارة العدل أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن اللجنة ستعمل على اختيار عدد من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية، حيث ستتولى اللجنة بعد إعداد مسودة القانون إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون، والتشاور والتنسيق مع الأجسام السياسية، لا سيما مجلس الدولة الاستشاري وفقًا للاتفاق السياسي الليبي.

وتقوم اللجنة بعد ذلك إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاعتماده وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.