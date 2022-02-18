إنجلترا – رد المدافع الدولي الإنجليزي، هاري ماغواير، على التكهنات التي أثيرت مؤخرا حول وجود نزاع بينه وبين زميله كريستيانو رونالدو، للسيطرة على غرف خلع الملابس في اليونايتد.

وتحدثت صحيفة “ميرور” في وقت سابق، عن وجود صراع بين ماغواير ورونالدو، لفرض شخصية القائد في “ملعب أولد ترافورد”، بسبب التأثير الكبير للنجم البرتغالي في غرف خلع الملابس، رغم أن ماغواير هو من يحمل شارة قيادة الفريق.

وأكدت الصحيفة، أن مدرب “الشياطين الحمر”، رالف رانجنيك، اقترح تعيين رونالدو كقائد للفريق على حساب ماغواير، وهو ما رفضه الأخير بحسب الصحيفة.

ورد ماغواير على تلك الأنباء، عبر حسابه على “تويتر” بقوله: “قرأت الكثير من التقارير عن هذا النادي غير صحيحة، وهذه واقعة أخرى تنطبق عليها نفس الحالة”.

وأضاف: “لن أبدأ في نشر كل ما هو مكتوب، ولكنني كنت بحاجة إلى توضيح الأمر، نحن متحدون ومركزون قبل مباراة الأحد، استمتعوا بيومكم جميعا”.

يذكر أن الأوضاع لا تبدو مستقرة في مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، بفارق 20 نقطة عن غريمه مانشستر سيتي المتصدر.

المصدر: وكالات