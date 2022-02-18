مجلس الأمن والدفاع الأوكراني: لا نرى دليلا على تحضير روسيا لهجوم واسع

مجلس الأمن والدفاع الأوكراني: لا نرى دليلا على تحضير روسيا لهجوم واسع

أوكرانيا – صرح سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف، بأن كييف لا ترى دليلا على تحضير روسيا “لهجوم واسع النطاق” على الأراضي الأوكرانية.

وقال دانيلوف في حديث لقناة “1+1” الأوكرانية: “إذا كان الحديث عن عملية واسعة النطاق ضد دولتنا، فنحن لا نرى أي شيء من هذا القبيل”.

وأضاف أن أوكرانيا رصدت “استفزازات من الجانب الروسي” في منطقة دونباس.

وتابع قائلا إن “هدف الاستفزازات يتمثل في أن نبدأ بالرد بالقوة ليتهمونا بما لا نعتزم القيام به”.

وأضاف دانيلوف أن الجانب الأوكراني يجب أن “يحافظ على ضبط النفس”، وأن الجيش الأوكراني مستعد لذلك تماما.

يذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لها لشن “هجوم” على أوكرانيا، وأكدت أنها لا تعتبر طرفا في النزاع المستمر في منطقة دونباس.

المصدر: “تاس”