إنجلترا – أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، عن التشكيل المثالي لهذا الأسبوع من البطولة القارية بعد ختام المرحلة الأولى من ذهاب دور الـ16.

وسيطر لاعبو الفرق الإنجليزية على التشكيل المثالي للبطولة، أبرزهم نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

تشكيل الأسبوع الأول من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: كورتوا (ريال مدريد).

الدفاع: روبرتسون وفان دايك (ليفربول)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين (مانشستر سيتي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).

وقاد محمد صلاح فريقه “الريدز” للفوز على إنتر ميلان بثنائية نظيفة، فيما تعادل بايرن ميونخ بهدف لمثله أمام ريد بول سالزبورغ، ونجح باريس سان جيرمان من خطف هدف أمام ريال مدريد، أما مانشستر سيتي فحقق فوزا عريضا على حساب سبورتنغ لشبونة بخماسية.

المصدر: twitter/ChampionsLeague