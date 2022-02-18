إنجلترا – يخوض منتخب إنجلترا لكرة القدم، في شهر يونيو المقبل، أول مباراة على أرضية ملعب “مولينيو” في مدينة ولفرهامبتون الإنجليزية، منذ أكثر من 65 عاما.

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان، أمس الخميس، أن منتخب “الأسود الثلاثة”، سيخوض مباراتين في بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا والمجر على ملعب “مولينيو” في يونيو المقبل، وذلك لمواصلة الاتجاه العام المتمثل في نقل مباريات المنتخب بعيدا عن ملعب “ويمبلي” في لندن.

وستقام مباراة إنجلترا وإيطاليا في الـ21 من يونيو المقبل، بدون جماهير إثر العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا في “ويمبلي” الصيف الماضي، والتي حسمها منتخب “الأزوري” بركلات الترجيح.

وسيسمح للجماهير بحضور مباراة المجر في 14 يونيو.

و”مولينيو” هو الملعب الرئيسي لنادي ولفرهامبتون، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت آخر مرة خاض فيها المنتخب الإنجليزي مباراة على ملعب “مولينيو” تعود للعام 1956، خلال تصفيات كأس العالم أمام الدنمارك.

المصدر: أ ب