جنيف – اختيرت ست دول إفريقية، من بينها مصر وتونس، لإنتاج لقاحات خاصة بها بتقنية الرنا المرسال (mRNA)، بصفتها المستفيدة الأولى من برنامج عالمي لانتاج اللقاحات تقوده منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إنها اختارت هذه الدول، وهي مصر وتونس وجنوب إفريقيا وكينيا والسنغال ونيجيريا، للسماح للقارة الإفريقية التي تتلقى اللقاحات بشكل محدود جدا، بإنتاج لقاحاتها الخاصة لمكافحة الجائحة وأمراض أخرى.

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “أظهرت جائحة كوفيد-19 أكثر من أي حدث آخر أن الاعتماد على حفنة من الشركات لتوفير سلع عامة عالمية أمر خطر”، مشيرا إلى أن “الطريقة الفضلى لمواجهة حالات الطوارئ الصحية والتوصل إلى تغطية صحية تشمل الجميع، تكون بزيادة كبيرة لقدرة كل المناطق على صنع المنتجات الصحية التي تحتاجها”.

حتى الآن 1% فقط من اللقاحات المستخدمة في إفريقيا تنتج في هذه القارة البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة.

المصدر : RT