إيطاليا – يشعل واحد من النجوم العرب في الملاعب الأوروبية الصراع بين نادي ميلان الإيطالي ونظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، مساء الخميس، أن ميلان دخل سباق التعاقد مع المغربي نصير مزراوي مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي، الذي سيصبح لاعبا حرا بحلول يوليو المقبل.

وينتهي عقد اللاعب المغربي مع أياكس في 30 يونيو، ولن يجلس مزراوي على طاولة الإدارة لتجديد العقد، مع العلم أن وكيله هو مينو رايولا، الذي توترت علاقته مع ميلان في الفترة الماضية بسبب رحيل الحارس جيجي دوناروما عن النادي وذهابه لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويثير مزراوي، البالغ 24 عاما، اهتمام بوروسيا دورتموند الألماني، لكن وفقا للمصدر فإن المنافس الأقوى لميلان في الصفقة يبقى برشلونة.

ولد نصير مزراوي في هولندا، ونشأ في أكاديمية شباب أياكس، ويتقن اللعب في مركز ظهير أيمن كما يمكنه أيضا لعب دور لاعب خط الوسط أو حتى دور الجناح الأيسر عند الحاجة.

في رصيد اللاعب المغربي 127 مباراة و 10 أهداف بقميص أياكس حتى الآن، وفي عام 2019، حصل على جائزة أفضل موهبة للعام.

المصدر: gianlucadimarzio