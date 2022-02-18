ليبيا – قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إن الليبيون أكثر من جاهزين لإضفاء الشرعية على حكومة دائمة من شأنها أن توحّد البلاد، وتوزّع الثروة النفطية بشكل منصف، وتستعيد سيادة ليبيا على أراضيها وحدودها،ورغم تأجيل الانتخابات إلاّ أنّ الرغبة في إجرائها لم تخبُ.

نورلاند وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”،بمناسبة ما وصفه بـ”ذكرى ثورة فبراير”،أضاف: “يصادف اليوم الذكرى الحادية عشرة للثورة التي أطلقت العنان للوعد والنضال خلال العقد الماضي، فالليبيون أرادوا التغيير في 2011 ويريدون التغيير اليوم. وهم يستحقون الاستمرار في مسيرتهم من الدكتاتورية، عبر الاضطرابات، وإلى الديمقراطية في نهاية المطاف. ولا يزال هذا ممكناً إذا وضع قادتهم مصالح ليبيا أولاً ودفعوا بالبلاد في اتجاه إيجابي”.

وواصل حديثه: “ليس من شأن الولايات المتحدة أن تقول لليبيين ما يجب عليهم فعله في الوضع الحالي، ولكني أريدكم أن تعلموا أنّنا ندعم كل جهد يُبذل، بتيسير من الأمم المتحدة”.

نورلاند أشار إلى أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، لكنّها المفتاح لاستعادة الشرعية،مضيفًا :”من أجلكم ومن أجل أطفالكم، سنبقى معكم على طول هذا الطريق”.