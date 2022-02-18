روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه من المقرر أن يجري وزير الدفاع سيرغي شويغو ونظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، مباحثات خلال اتصال هاتفي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن المباحثات الهاتفية ستجري بمبادرة من الجانب الأمريكي.

ومن المتوقع أن يبحث الوزيران آخر تطورات الأوضاع حول أوكرانيا.

وكان آخر اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي جرى في 12 فبراير الماضي وبحث الوزيران تطورات الأوضاع حول أوكرانيا والقضايا الأمنية.

وفي وقت سابق أمس الخميس، دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، روسيا إلى “التخلي عن مسار الحرب”، مقترحا على نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عقد لقاء في أوروبا الأسبوع المقبل لبحث الأزمة حول أوكرانيا.

المصدر: انترفاكس