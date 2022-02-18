ليبيا- كتب رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمناسبة ما وصفه بـ “الذكرى السنوية الـ11 لثورة الـ17 من فبراير”.

التغريدة التي طالعتها صحيفة المرصد قال فيها الدبيبة: “في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة ونحقق فيه تضحيات ثوارنًا من أجل الحرية والعدالة”.

وتابع الدبيبة كاتبًا: “ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة”.