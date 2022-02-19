ليبيا – اجتمع العميد إبراهيم الخوجة مساعد رئيس الجهاز للشؤون الأمنية والمقدم عمران الشائبي مدير إدارة التعاون الدولي بجهاز مكافحة المخدرات والمهندس مراد الشتيوي رئيس مكتب الشؤون الأوروبية ونقطة إتصال ليبيا بالهيئة الدولية للرقابة على المُخدرات مع مدير مكافحة المخدرات بدولة نيجيريا ومدير مكافحة المُخدرات بدولة النيجر.

اللقاء تم وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للجهاز بتنسيق الهيئة الدولية للرقابة على المُخدرات INCB وقد خلص الإجتماع إلى نتائج من شأنها ترسيخ مبدأ التعاون المثمر والبناءْ كما تم الاتفاق على ان تكون عملية التواصل بشكل دوري.

وجاء ذلك نظراً لتزايد الهجمات من قبل عصابات المُخدرات المحلية والدولية في الآونة الأخيرة وهو ما شهدته الشواطئ الليبية وكذلك في الحدود الجنوبية لدولة ليبيا الأمر الذي يستوجب الوقوف والتصدي لمثل هذه الهجمات والحد من انتشارها وبناءً على تعليمات اللواء عادل عبدالعزيز رئيس الجهاز بشأن فتح أفق التواصل مع الأجهزة الموازية بدول الجوار وذلك لدراسة أفق التعاون وبحث سبل التصدي لمثل هذه الهجمات في المستقبل.