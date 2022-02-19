إسرائيل – تعتزم إسرائيل تزويد مصر بكميات إضافية من الغاز عبر الأردن نهاية الشهر الجاري، في خطوة ربطها البعض بقرب موعد ضخ الغاز المصري إلى لبنان.

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الموافقة على المسار الجديد الذي يمر عبر الأردن، وقالت إن ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز الإسرائيلي ستُضخّ إلى مصر عبر ذلك المسار في 2022، ورجحت أن تزيد الكمية إلى 4 مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.

بينما من المقرر أن تضخ مصر الغاز إلى لبنان عبر الأردن أيضا ومن خلال خط أنابيب الغاز العربي.

وخلال مشاركاتها في مؤتمر إيجبس 2022 الذي انتهت فعالياته اليوم الأربعاء، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، إن حكومتها لا تمانع من وصول الغاز الإسرائيلي، المصدّر إلى مصر، إلى لبنان.

يذكر أن لبنان نفى قبل أسبوعين وجود أي نية لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر الأراضي المصرية.

المصدر: موقع “الطاقة”