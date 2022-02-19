ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إن سمة الجهوية، التي تميز بها الصراع بين شرق وغرب البلاد، سقطت بسبب إدراك قوى سياسية بارزة من الجهتين أن استمرار صراعها لن يقود إلى منتصر أو فائز، سوى الدول المتدخلة بالشأن الليبي، التي تتزايد أطماعها ونفوذها بالبلاد، وباتت تفرض حلولا تعمق الانقسامات، وبالتالي بحثوا عن حل ليبي – ليبي.

الخوجة لفتت في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الجمعة إلى عدم تجاهل القيادة العامة للجيش الوطني للثقل الذي تتمتع به مدينة مصراتة والتي ينتمي إليها أغلب المرشحين، سواء لموقع رئاسة الدولة أو الحكومة، وبالتالي عمدت للتوافق مع أحد أبرز هؤلاء، وهو فتحي باشاآغا، ودعمت تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.