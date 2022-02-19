بكين – حصد الروسي، ألكسندر بولشونوف، ميدالية ذهبية ثالثة في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين، بتتويجه اليوم السبت، بلقب سباق المسافات الطويلة في البياثلون “الانطلاق الجماعي” .

وقطع البطل الروسي البالغ عمره 25 عاما، مسافة السباق بزمن قدره ساعة واحدة، و 11 دقيقة، و32.7 ثانية، وجاء الروسي الآخر إيفان ياكيموشكين، في المركز الثاني، بفارق 5.5 ثانية.

وحل المتزلج النرويجي سيمين هيغستاد كروجر، في المركز الثالث، بفارق 7 ثوان عن المتصدر.

وتم تأجيل السباق لمدة ساعة واختصار مسافته من 50 كيلومترا إلى 30 كيلومترا، بسبب الرياح الشديدة وانخفاض درجة الحرارة في مكان السباق.

وهذه الذهبية هي الثالثة للروسي والخامسة له في هذه الألعاب في مختلف المعادن (فضية وبرونزية).

وكان بولشونوف، توج بذهبيتي السكياتلون والتتابع 4 مرات 10 كلم في صفوف منتخب بلاده، في أولمبياد بكين التي تختتم منافساتها غدا الأحد.

المصدر: .sportbox.ru