ليبيا – اعتبر رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 فتح الله السريري أن رؤية أعضاء المجلس للأوضاع السياسية مختلفة، إذ إنهم ليسوا من طيف سياسي واحد، وهو اختلاف وليس انقسامًا كأي مؤسسة تشريعية سياسية أخرى.

السريري وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية الخميس أضاف: “ليس أساس هذا الاختلاف اصطفاف شخصي، بل محاولة بناء ذلك على أسس موضوعية تخدم البلاد وتقدم حلا يرتب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا دون عنف بين أبناء الوطن”.

وأفاد السريري بأن البعض يرى ضرورة التمسك بخارطة طريق جنيف وإجراء انتخابات تشريعية على الأقل في يونيو القادم، بحيث تتولى السلطة التشريعية الجديدة النظر في مشروع الدستور وتشكيل حكومة جديدة تعمل تحت رقابتها وتحقق الانتقال إلى وضع دائم لإنهاء المرحلة الانتقالية وتمديد عمل الهياكل الموجودة.

وأردف: “أن هذا الطيف من أعضاء مجلس الدولة يرون أنه لا داعي في هذه الفترة القصيرة لتغيير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة واستبدال شخص بآخر فقط، ولا سيما أن مجلس الدولة قد صوت على قاعدة دستورية منبثقة من مشروع الدستور وقوانين انتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا يمثل رأي 54 عضوًا وقعوا على البيان الأخير للمجلس”.

وصرح السريري بأن هناك أعضاء في مجلس الدولة يرون ضرورة تغيير الحكومة الحالية والتوافق مع مجلس النواب على خارطة طريق تمدد لمجلسي النواب والدولة وتشكل لجنة لمراجعة مشروع الدستور.

وأوضح أن رئيس المجلس خالد المشري واقع تحت ضغوط متعددة، وهو في موقف لا يحسد عليه، ولا يملك الفصل في موقف مجلس الدولة دون التصويت في جلسة عامة على اتخاذ قرار للأغلبية.

السريري رأى أن نجاح المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في احتواء الخلاف يتوقف على الظروف الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بالملف الليبي.