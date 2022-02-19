ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية ببلجيكا.

المجتمعون أكدوا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار مصر وأمنها.

كما ناقش الاجتماع استمرار العمل المشترك، لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

بدوره، أشاد المنفي بدور جمهورية مصر في إعادة الاستقرار في ليبيا من خلال تواصلها مع كل الأطراف السياسية، لتقريب وجهات النظر وصولًا لتحقيق الاستحقاق الانتخابي.

ومن جهته، أكد السيسي، استمرار دعم بلاده للمسار السياسي وتوحيد المؤسسات ودعم مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، واستمرار التشاور مع المجلس الرئاسي لتحقيقه، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي.