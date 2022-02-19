روسيا – تشهد جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا تواصل التصعيد من قبل القوات الأوكرانية لمنطقة دونباس بأسلحة تحظرها اتفاقيات مينسك، وسط عمليات إجلاء المواطنين إلى روسيا.

وقال ممثلو جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا، اليوم: “إن قوات الأمن الأوكرانية قصفت نوفوترويتسكوي بمنطقة دوكوتشيفسك للمرة الخامسة خلال الليل، وأطلقت 20 قذيفة من عيار 82 ملم”.

ولفتت السلطات إلى أنه مع تصاعد في حدة القصف لمناطق عدة أصيب مواطن في كومينترنوف بشظايا قذيقة.

كما تعرضت محطة الضخ في فاسيليفسكي في دونيتسك إلى أضرار نتيجة القصف،

وحذرت سلطات دونيتسك من خطر انقطاع إمدادات المياه عن 40 نقطة سكنية بسبب القصف.

وعلى ضوء التوتر والانتهاكات المستمرة من قبل الجانب الأوكراني أعلن رئيسا جمهورية دونيتسك ولوغاناسك الشعبية المعلنتين ذاتيا التعبئة العامة على خلفية تزايد حدة القصف الأوكراني.

وفي جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيا قالت السلطات إنه تم تسجيل 5 انتهاكات من قبل الجانب الأوكراني اليوم السبت، كما سجلت الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، 31 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا بأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه سيتم توزيع اللاجئين من دونباس في سبعة مناطق في روسيا على ضوء التصعيد في شرق أوكرانيا وتدفق المزيد من اللاجئين، منوهة بأن 26 منطقة في روسيا مستعدة لاستقبال اللاجئين من دونباس بسبب التصعيد شرق أوكرانيا

وتشهد منطقة روستوف الروسية توافد اللاجئين من لوغانسك ودونيتسك منذ ساعات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأعلنت السلطات فيها عن فرض حالة الطوارئ فيها، فضلا عن توقعات بأن يصل عدد اللاجئين من دونباسظهر اليوم إلى قرابة 100 ألف شخص.

وقال النائب الأول لحاكم منطقة روستوف، إيغور جوسكوف إن حوالي 400 من سكان دونباس موجودون في مراكز إيواء مؤقتة في منطقة روستوف، و”هناك 373 شخصا بينهم 177 طفلا”، مضيفا أن المنطقة جاهزة بالفعل لاستيعاب الآلاف من سكان دونباس.

بدورها أبدت منطقة أورينبورغ وياقوتيا جاهزيتها لاستقبال السكان الذين تم إجلاؤهم من دونباس.

وأعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا أن كثر من 6.5 ألف شخص تم إجلائهم من دونيتسك بينهم 2.5 ألف طفل: “اعتبارا من الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي يوم 19 فبراير 2022، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6603 أشخاص، من بينهم 2436 طفلا”.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة لوغانسك ودونيتسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف بسبب توتر الأوضاع.

أعلن مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السبت أنهم لاحظوا “زيادة كبيرة في انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، حيث يتواجه انفصاليون موالون لروسيا مع القوات الأوكرانية منذ 2014”.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن مراقبيها “لاحظوا زيادة كبيرة” في الأعمال المسلحة على طول خط الجبهة، مضيفة أن “هناك حاليا عددا من الحوادث يعادل عدد تلك التي وقعت قبل الاتفاقية التي تم توقيعها في يوليو 2020 لتعزيز وقف إطلاق النار”.

وقالت إنها “أبلغت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن 222 انتهاكا لوقف إطلاق النار الخميس على خط الجبهة في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، بما فيها 135 انفجارا، مقابل 189 الأربعاء و24 الثلاثاء”.

المصدر: RT